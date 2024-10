La barca britannica venerdì avrà due match point

Ineos Britannia vince la nona e la decima regata della finale della Louis Vuitton Cup e si porta sul 6-4 contro Luna Rossa. Venerdì i britannici avranno due match point per vincere la serie al meglio delle 13 regate e diventare lo sfidante di Team New Zealand per l’America’s Cup. Serve dunque un’impresa a Luna Rossa, costretta a vincere tutte e tre le regate mancanti per ribaltare questa serie.

La nona regata

Nella nona regata Ineos ha avuto uno spunto veloce più significativo di bolina. Nel quarto gate decisiva una spanciata del team Prada a causa di un’onda che ha portato il suo ritardo da 80 a 250 metri. Luna Rossa ha chiuso con 23″ di ritardo.

La decima regata

Più combattuta la decima regata, che Ineos si è aggiudicata per 8 secondi. Il distacco è stato di circa 200 metri.

