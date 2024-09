A Trento la presentazione della settima edizione dell'evento

(LaPresse) – “Abbiamo alzato ulteriormente l’asticella. Carl Lewis è il fiore all’occhiello, il mito, il personaggio più importante mai venuto al Festival”. Lo ha detto Gianni Valenti, vice direttore vicario de La Gazzetta dello sport, intervenendo alla presentazione della settima edizione del Festival dello sport, organizzato da Gazzetta dello sport e Trentino Marketing, in programma a Trento dal 10 al 13 ottobre con il titolo ‘Nati per vincere’. “Un titolo azzeccato, ‘nati per vincere’ sono gran parte dei personaggi che arriveranno a Trento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata