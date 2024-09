Le azzurre del CT Simone Vanni si sono imposte con il punteggio di 45-33 su Hong Kong

La terza giornata di gare del programma di scherma ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, oggi al Grand Palais, è dedicata alle competizioni a squadre di fioretto. Nella prova femminile l’Italia è medaglia di bronzo con Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino. Le azzurre, nei quarti di finale, hanno dominato il match contro gli Stati Uniti, imponendosi 45-16 e staccando così il pass per la semifinale con la Cina. Avvincente ed emozionante la sfida contro la corazzata asiatica, che ha visto le fiorettiste azzurre lottare sempre punto a punto, arrendendosi con grande onore, e tra gli applausi scroscianti del pubblico del Grand Palais, solo con il punteggio di 45-41. La finale per il bronzo con Hong Kong è stata interpretata perfettamente dalle ragazze del CT Simone Vanni che, vincendo per 45-33, si sono messe al collo una splendida medaglia di bronzo.

“Siamo davvero felici del risultato e di tutto il nostro staff che ha voluto fortemente questa squadra nel lontano 2014. Ci hanno creato, ci hanno unito e siamo ancora qui, dopo dieci anni, con un’altra medaglia alle Paralimpiadi”, le parole di una raggiante Bebe Vio. Che ha poi dedicato un pensiero speciale a Loredana Trigilia: “Abbiamo un grande capitano, perché è la mamma di tutte noi, vuole il nostro bene prim’ancora che il risultato. E qualunque cosa tu faccia, sai che hai sempre le spalle coperte da mamma Lory”. Con il terzetto delle fiorettiste che era ai Giochi Paralimpici già stato terzo a Rio e secondo a Tokyo, oggi a Parigi a vivere questa gioia di bronzo c’è anche Rossana Pasquino: “È stata una palestra di vita stare in questa squadra, le ragazze mi hanno insegnato tantissimo. Cosa? Che non si molla mai, che non si recrimina niente e che bisogna sempre lottare per vincere. Sempre. Così come abbiamo fatto. E spero di mettere in campo questi insegnamenti nella gara individuale di spada domani”.

