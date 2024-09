Trionfa anche Stefano Raimondi nei 100 farfalla S10

Carlotta Gilli si conferma campionessa dei 200 misti SM13 femminili nella finale delle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurra si è aggiudicata l’oro con il crono di 2:25.33. Argento per l’americana Olivia Chambers, bronzo per l’irlandese Roisin Ni Riain.

Oro anche per Raimondi nei 100 farfalla S10

Oro anche per Stefano Raimondi nella finale dei 100 farfalla S10. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 55.02. Argento all’ucraino Ihor Nimchenko, bronzo per l’australiano Alex Saffy. Quinto l’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata