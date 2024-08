Vittoria Bianco

Barlaam argento nei 400 stile libero e quattro bronzi per gli azzurri

Prima giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dal ciclismo e dal nuoto le prime medaglie per l’Italia. Ecco tutte le medaglie azzurre IN AGGIORNAMENTO.

18:53 Angela Procida bronzo nei 100 dorso S2

Ancora una medaglia azzurra nel nuoto alle Paralimpiadi. Angela Procida ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S2, quarto podio di giornata per l’Italia. Per la 24enne campana si tratta della prima medaglia alle Paralimpiadi. Con il tempo di 2:24.48 Procida ha chiuso terza, dietro l’atleta di Singapore Pin Xiu Yip (2:21.73) e la messicana Haidee Viviana Aceves Perez (2:21.79).

18:07 Bronzo per Bettella nei 100 dorso

Ancora una medaglia per l’azzurro Francesco Bettella ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, dopo quella ottenuta a Rio otto anni fa. L’azzurro ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S1. Oro per la Polonia con Kamil Otowski, argento all’ucraino Anton Kol.

18:00 Bronzo Vittoria Bianco nei 100 stile libero

Bronzo di Vittoria Bianco nei 100 stile libero S9 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. L’oro va all’Ungheria con Zsofia Konkoly, l’argento è per l’australiana Lakeisha Patterson.

17:45 Argento Barlaam nei 400 stile libero

Simone Barlaam ha conquistato l’argento nella finale dei 400 stile libero S9 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Oro al francese Ugo Didier. Per Baarlam è la quinta medaglia paralimpica: oro nei 50 stile a Tokyo 2020, diciannove volte campione del mondo, dodici volte campione europeo, primatista mondiale nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9, questo il suo vastissimo palmares.

17:31 Da ciclismo prima medaglia Italia: bronzo Bernard-Plebani

Lorenzo Bernard, guidato da Davide Plebani, ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale 4000m B di ciclismo su pista alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del primo podio per l’Italia in questi Giochi, nonché della medaglia numero 600 di sempre alle Paralimpiadi per gli azzurri. È 4:04.613 il tempo segnato al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo Bernard-Plebani. Staccata di oltre tre secondi la coppia olandese formata da Vincent ter Schure e dalla guida Timo Fransen, che ha fermato il cronometro a 4:08.267.

