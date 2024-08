Sui social il video dell'unboxing: "Indispensabili, vanno dritti a mia sorella"

Nel giorno dell’inaugurazione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, Bebe Vio pubblica un video per mostrare la divisa e tutto il materiale ricevuto dalla Nazionale in vista della partenza. La schermitrice veneta rivela il contenuto della valigia ai suoi follower, con un filmato molto ironico. Tra tutte le maglie e gli asciugamani ci sono anche tantissimi calzini: “Indispensabili, vanno dritti a mia sorella!” dice l’atleta paralimpica ironizzando sulle sue protesi. Bebe Vio nell’ultima edizione dei Giochi Paralimpici, aveva vinto due medaglie: un oro nel fioretto individuale e un argento in quello a squadre.

