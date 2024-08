Trionfano il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes

La contrada della Lupa con il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto ha vinto il Palio di Siena dell’Assunta del 2024. Al secondo posto la Selva, terzo posto per la Chiocciola. La Lupa non vinceva un Palio dall’agosto 2018. Il Palio dell’Assunta, tradizionalmente programmato il 16 agosto, è stato rinviato a oggi per il maltempo che ieri ha colpito la città.

