A guidare il gruppo di atleti c'era la leggenda della lotta, Mijaín López

Mijaín López ha fatto capolino dalla cabina di pilotaggio e ha sventolato una bandiera cubana al suo ritorno in patria. La leggenda dello sport cubano, 41 anni, ha vinto la sua quinta medaglia d’oro consecutiva nella lotta greco-romana alle Olimpiadi di Parigi, diventando il primo atleta a vincere un oro nello stesso evento in cinque Giochi consecutivi. È anche il primo lottatore a vincere cinque medaglie d’oro. López e gli altri atleti cubani sono stati accolti in patria con una cerimonia speciale all’Avana alla quale ha partecipato anche il Presidente Miguel Díaz-Canel. Cuba ha vinto solo nove medaglie – due d’oro, una d’argento e sei di bronzo – ai Giochi di Parigi.

