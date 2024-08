Per il ginnasta 24enne due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi nel corpo libero e nel volteggio

Accoglienza da eroe e premi di ogni tipo per Carlos Yulo al rientro in patria, nelle Filippine, dopo le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica. L’arrivo di Yulo insieme al resto della squadra filippina è stato trasformato in un vero e proprio evento trasmesso in diretta tv in tutta la nazione. Le vittorie del 24enne nel corpo libero e nel volteggio sono state le più importanti di sempre per un atleta filippino ai Giochi. Arrivati a Manila, Yulo e gli altri atleti reduci da Parigi sono stati accolti da fan che sventolavano bandiere. In tanti si sono avvicinati ai loro beniamini per stringere la mano e scattare dei selfie. Con le due medaglie d’oro al collo, Yulo ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto gli atleti. “Sono più che fortunato e grato”, ha detto ai giornalisti. Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha assegnato agli atleti premi da un milione di pesos filippini (circa 16.000 euro) a testa. A Yulo è andato un premio speciale da 20 milioni di pesos (circa 320.000 euro).

Il presidente Marcos ha voluto riconoscere le difficoltà che gli atleti hanno dovuto affrontare “senza alcun supporto tecnico ufficiale da parte del governo“, una polemica di vecchia data. “Ce l’hanno fatta da soli. Ovviamente c’è qualcuno che ha aiutato, a volte il governo è in grado di aiutare, ma non esiste una struttura formale per aiutare i nostri atleti”, ha detto Marcos promettendo di risolvere il problema. I contanti e i regali promessi separatamente da altri uffici governativi, uomini d’affari e importanti società filippine per Yulo includono un condominio e un resort a sud di Manila per un importo di oltre 58 milioni di pesos, quasi 1 milione di euro. Aziende di spicco hanno offerto pizze, gelati, pranzi e cene a buffet gratuiti a vita, insieme a voli nazionali e internazionali gratuiti.

La leggenda della boxe filippina Manny Pacquiao ha promesso di ricompensare Yulo con una cifra non specificata in denaro. Per domani, è prevista una sfilata celebrativa con gli atleti lungo le strade principali di Manila dove sono attese migliaia di persone. Passerà vicino a una comunità povera dove Yulo è cresciuto e si è allenato per la prima volta nella ginnastica con i suoi fratelli in una palestra pubblica, dove all’età di 7 anni è stato notato da un allenatore per il suo talento. “Lo accoglierò con un abbraccio e salteremo insieme di gioia“, ha detto Rodrigo Frisco, un parente di 74 anni, all’Associated Press nel quartiere dove Yulo è diventato un simbolo della speranza. “Chi avrebbe mai creduto che questi stretti vicoli e queste piccole case avrebbero prodotto un campione?”. Poster con immagini di Yulo sorridente dopo i suoi trionfi olimpici sono stati esposti sui pali della luce all’ingresso del suo quartiere e lungo le strade limitrofe.

