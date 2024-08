La pallavolista medaglia d'oro al rientro dalle Olimpiadi con le sue compagne

“L’accoglienza è stratosferica, lo immaginavo: siamo contente, orgogliose, abbiamo fatto comunque qualcosa di storico”. Così Myriam Sylla al rientro in Italia con la squadra di volley femminile, risponde ai cronisti in attesa all’aeroporto di Milano Linate. “Questo dà l’idea, un po’ fa capire cosa vuol dire questa medaglia. In questo torneo abbiamo dimostrato di essere le migliori al mondo. Di solito dico no, oggi diciamo sì”, ha concluso.

