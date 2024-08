La mezzofondista argento nei 10mila metri ospite del Coni Trento

Entra in punta di piedi Nadia Battocletti, ospite del Coni Trento che oggi ha voluto incontrarla e premiarla. Sorride, stretta nelle spalle in un gesto di timidezza. Nulla a che vedere con la voglia di vincere e la determinazione che ha messo in mostra a Parigi, quando ha ingranato il turbo vincendo l’argento nei 10mila metri. Accompagnata dal papà, ‘StraordiNadia’, come la chiamano in Trentino, ha la compostezza di chi sa cosa significa sacrificio ed esempio. “Non me l’aspettavo. Diciamo che è da tre giorni che sto facendo fatica a sognare perché mi sembra di continuare a sognare”, ha dichiarato la 24enne mezzofondista trentina. “Ho avuto una vicinanza molto forte da parte di tutti: la mia famiglia, il mio gruppo sportivo e anche i tifosi, soprattutto nelle ore in cui si decideva del mio bronzo o quarto posto nei 5.000 metri. Lì ho avuto davvero un impeto di amore e affetto. Non mi aspettavo l’epilogo nei 10mila metri. È stata una sorpresa e, quindi, ancora adesso faccio fatica a realizzare quello che è successo. La cosa che mi viene da dire è grazie a tutti”, ha concluso Battocletti.

