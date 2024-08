Il presidente del Coni a margine della conferenza stampa di chiusura dei Giochi

Le polemiche su Gianmarco Tamberi e su una sua presunta eccessiva ‘magrezza’ prima del calcolo renale che gli ha impedito di ripetere a Parigi 2024 l’oro di Tokyo nel salto in alto? “Anche qui ritorniamo come per la pallanuoto e la pugile algerina: devono parlare i tecnici e gli scienziati”, ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia. “È seguito da persone competenti, io non mi sento di dare nessun giudizio, tantomeno negativo, a quello che è successo, o di parlare di una correlazione. Inviterei in assoluto la gente a non farlo. Ma tanto lo sapete benissimo che il mio auspicio casca nel vuoto”, ha aggiunto Malagò.

