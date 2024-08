L'atleta dell'Afghanistan di 21 anni esclusa per aver indossato una mantella con un messaggio di tipo politico

La b-girl afghana Manizha Talash è stata squalificata dalla gara olimpica di breaking di Parigi 2024 per aver mostrato un messaggio di tipo politico al termine della sua esibizione. ‘Free Afghan Women’, (‘donne afghane libere’) la scritta presente sulla mantella indossata dall’atleta 21enne al termine della gara. La break dance è una delle discipline che hanno debuttato proprio ai Giochi di Parigi 2024.

Talash ha chiesto asilo in Spagna dopo essere fuggita dal regime talebano del suo Paese nel 2021. “Sono qui perché voglio realizzare il mio sogno. Non perché ho paura”, aveva dichiarato all’Associated Press prima di partire alla volta delle Olimpiadi. Il comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale l’ha invitata a partecipare dopo aver appreso dei suoi sforzi per sfidare il regime dei Talebani.

