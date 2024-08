Nel pomeriggio la finale per il bronzo del volley maschile

Dopo un’altra giornata ricca di successi con l’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela e la storica finale conquistata dall’Italvolley femminile, tanti gli italiani in gara a Parigi 2024 anche nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto. Si parte presto il mattino con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza impegnati nel primo evento di giornata, la 10 km di nuoto in acque libere, poi alle 16 la finale per il bronzo del volley maschile tra Italia e Stati Uniti. In serata l’atletica con la staffetta 4×100 maschile di Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu che cercherà di bissare il successo di Tokyo 2020, ma anche Battocletti nella finale dei 10mila e Andy Diaz nel salto triplo. In gara anche Cerruti e Ruggiero nel nuoto artistico, Giovannini e Larsen nei tuffi. Raffaeli e Baldassarri nella finale all around di ginnastica ritmica, Pianosi nel kite. Restate su questa pagina per seguire tutti gli aggiornamenti dai Giochi Olimpici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata