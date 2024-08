La medaglia e poi le lacrime: "Quando ho toccato non ci credevo ancora"

Ginevra Taddeucci vince la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo di nuoto nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nuotatrice azzurra ha tagliato il traguardo dopo 2:03:42.8 ed è stata preceduta dalla e olandese Sharon Van Rouwendaal (2:03:34.2) e dall’australiana Moesha Johnson (2:03:39.7). Sesta l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi (2:04:17.9).

Ginevra Taddeucci, il bronzo e poi le lacrime: “Non pensavo di prendere medaglia”

“È incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Giochi. Non pensavo di prendere una medaglia, è stato bellissimo, quando ho toccato non ci credevo ancora”. Così, in lacrime, a Rai Sport l’azzurra Ginevra Taddeucci dopo la conquista della medaglia di bronzo nella 10 km acque libere alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Dopo Doha è stata dura – ha detto ancora Taddeucci -, devo ringraziare il mio fidanzato che mi è stato vicino dedico a lui e ai miei genitori la medaglia. Io non mi sono mai adagiata. Ho dovuto andare contro tante cose, ho fatto di tutto per guadagnarmi il pass”.

Taddeucci: “Medaglia controcorrente come tutta mia vita”

“L’arrivo controcorrente? Ho fatto due anni controcorrente, nuotando da sola e cercando sempre di dimostrare qualcosa, perché quello che facevo non era mai abbastanza, mi chiedevano sempre di dimostrare qualcosa in più nonostante l’avessi dimostrato”, ha aggiunto Taddeucci. “Quindi la mia vita è sempre stata controrrente e diciamo che questa gara è una chiusura perfetta come sono arrivata qua”, ha aggiunto in zona mista. “Sono felicissima, è stata una gara che letto molto bene, cercavo sempre di stare con le altre sempre davanti per non evitare scherzi”, ha sottolineato la nuotatrice.

Taddeucci: “Profilassi prima di Senna, altro tuffo? No grazie”

“Abbiamo seguito comunque un protocollo vaccinale prima e dopo quindi speriamo di non stare male. Ora sto bene anche se qualche brontolio ce l’ho… speriamo bene. Un altro tuffo nella Senna? No grazie”, ha aggiunto Taddeucci. Anche l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi, spiega: “Ho fatto una profilassi probiotica e fermenti lattici, enterogermina, insomma il minimo indispensabile. Vedremo poi nei prossimi giorni come starò”, ha ammesso.

