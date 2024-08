È il giorno di Gianmarco Tamberi

Dopo la prima medaglia azzurra nell’atletica, arrivata con il bronzo di Mattia Furlani nel salto in lungo, è un nuovo giorno per gli atleti italiani in scena ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Oggi è il giorno di Gianmarco Tamberi. Un avvicinamento non dei più semplici per il portabandiera azzurro: prima un infortunio, poi la partenza rimandata a causa dei calcoli renali. Gimbo, però, si è detto pronto: “Gareggerò al 100%”, ha detto ai giornalisti all’arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle.

I primi protagonisti della giornata sono però gli italiani della staffetta mista di marcia: Antonella Palmisano e Massimo Stano. I due campioni Olimpici della marcia individuale femminile e maschile di Tokyo 2020 non sono riusciti a ripetersi a Parigi, ma cercheranno di chiudere l’esperienza parigina nel migliore dei modi in squadra.

Al via anche la gara di golf femminile che vede impegnata Alessandra Fanali. Per quanto riguarda i tuffi, torna in acqua Lorenzo Marsaglia per la semifinale dal trampolino di 3 metri. Per le qualificazioni femminili, invece, si tufferanno Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

Si assegneranno anche altre medaglie nella vela, a Marsiglia: quelle di Nacra 17 con Caterina Banti e Ruggero Tita nella regata finale. Nel ciclismo su pista, si ripete la finale dell’inseguimento a squadre di tre anni fa: stavolta, però, Italia e Danimarca si giocheranno la medaglia di bronzo. Entrano in scena anche gli azzurri dello skateboard, del taekwondo e del sollevamento pesi.

Match decisivi per le squadre maschili di pallanuoto e di pallavolo: la prima incontrerà la Francia di Andrea Giani in una semifinale che si prospetta spettacolare, mentre il Settebello se la vedrà con l’Ungheria nei quarti di finale. Infine, diverse gare di atletica e nuoto artistico in programma.

