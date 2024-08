L'atleta azzurro alle prese con la febbre vuole essere in pedana

(LaPresse) “Quante probabilità ci sono di gareggiare? 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”. Sono le prime parole di Gianmarco Tamberi al suo arrivo a Parigi per partecipare alle Olimpiadi nella capitale francese. Il portabandiera della spedizione, costretto a posticipare la partenza per la Francia a causa di un sospetto calcolo renale, è arrivato accompagnato dalla moglie Chiara Bontempi. L’atleta azzurro, sbarcato con un felpa dell’Italia Team e con una mascherina sul volto, è arrivato con un volo proveniente da Fiumicino all’aeroporto Charles de Gaulle con un ritardo di oltre un’ora. Tamberi gareggerà mercoledì mattina alle 10.05 nelle qualificazioni del salto in alto. La finale è in programma sabato sera.

