Ha vinto l'argento sparando con la mano in tasca e senza l'ausilio di cuffie o lenti

Vincere la prima medaglia nella storia della Turchia nel tiro sportivo è già un’impresa. Ma Yusuf Dikeç ha deciso di farlo con stile. L’atleta turco ha vinto la medaglia d’argento a Parigi 2024 nella pistola ad aria 10m a squadre miste insieme alla connazionale Sevval Ilayda Tarhan con una tale nonchalance da diventare in poco tempo un idolo sui social network.

Yusuf Dikeç: la medaglia senza cuffie, lenti super tecnologiche e con la mano in tasca

Il mondo del tiro sportivo, come qualsiasi altro sport, ha visto la tecnologia diventare parte integrante della disciplina, con i tiratori che oggi utilizzano cuffie e lenti super tecnologiche per migliorare la visuale e la mira. Tutti tranne Yusuf Dikeç, che si è presentato in postazione solamente con dei classici occhiali da vista, sparando addirittura con la mano sinistra in tasca, facendo sembrare tutto una classica scena di vita quotidiana. Anche Elon Musk è rimasto impressionato: “Nice”, ha scritto il miliardario commentando su X un post a lui dedicato. Vedendolo in azione anche in altre competizioni, la posa e l’equipaggiamento essenziali sono sempre gli stessi. Una tecnica con cui ha già vinto cinque medaglie d’oro europee e due nei Campionati mondiali di tiro.

