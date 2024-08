L'incontro contro la pugile algerina Imane Khelif è durato circa 45 secondi

“Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla”. Così su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo il ritiro della pugile azzurra Angela Carini nel match contro Imane Khelif valido per gli ottavi di finale del torneo di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’incontro è durato circa 45 secondi: dopo una prima interruzione, l’azzurra ha alzato bandiera bianca nel corso del primo round, consegnando la vittoria alla pugile algerina. Subito dopo la pugile campana si è inginocchiata al centro del ring in segno di disperazione.

