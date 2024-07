Simona Quadarella, sciabolatori maschili e 4 di coppia di canottaggio a caccia di una medaglia

Quarta giornata dei Giochi Olimpici di Parigi. Ieri altri grandi successi per la spedizione azzurra, con l’oro della squadra femminile di spada, l’argento della selezione femminile della ginnastica artistica e il bronzo di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. Oggi nuove speranze di medaglia, in particolare dal nuoto, con i 1500 stile libero donne, dove Simona Quadarella proverà a sfidare la statunitense Ledecky, e dal canottaggio, con la finale del 4 di coppia uomini. Speranze anche dal trap donne, dove Jessica Rossi e Silvana Stanco cercano l’accesso in finale, e dalla sciabola maschile a squadre. Buone notizie intanto per quanto riguarda la balneabilità della Senna: il fiume è stato dichiarato adatto alle gare, cosa che ha permesso alle atlete di triathlon di gareggiare.

IN AGGIORNAMENTO

Per organizzatori Senna ok, oggi al via gare triathlon

A Parigi piove da ieri notte, ma le gare di triathlon si svolgeranno. La Senna non è più così inquinata come lo era stata fino a ieri. Dopo l’incontro sulla qualità dell’acqua tenutosi alle 3.30 di stamane, i rappresentanti del World Triathlon e i loro delegati tecnici e medici, Météo France, la città di Parigi e la prefettura della regione Ile-de-France coinvolte nell’esecuzione dei test, hanno infatti confermato che sia le gare donne che quelle uomini di triathlon a Parigi 2024 si svolgeranno come previsto oggi rispettivamente con inizio alle 8:00 e alle 10:45.

“I risultati delle ultime analisi dell’acqua, ricevuti alle 3:20, sono stati valutati conformi da World Triathlon consentendo lo svolgimento delle gare di triathlon”, si legge nel comunicato diramato dagli organizzatori dei Giochi. Gli allenamenti del triathlon nella Senna erano stati tutti annullati, e anche la gara, prevista ieri, era stata posticipata a oggi, costringendo atlete ed atleti a immergersi nel fiume che attraversa la Capitale francese senza aver mai potuto testare le sue acque in allenamento.

Meloni domani alle Olimpiadi, visiterà Casa Italia

Si conclude oggi la missione in Cina della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domani – comunica Palazzo Chigi – la premier sarà nella capitale francese per una visita a Casa Italia in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata