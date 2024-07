Fiume Senna ancora troppo inquinato. Nel nuoto è il giorno di Quadarella. Torna in acqua anche il Settebello

Quarta giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Senna ancora troppo inquinata: nella notte la decisione di rinviare a domani la gara di Triathlon maschile. In mattinata batteria di nuoto, in vasca la nostra Quadarella. Torna in acqua anche il Settebello impegnato contro la Croazia.

IN AGGIORNAMENTO

Gara triathlon maschile posticipata a domani

La gara olimpica di triathlon maschile prevista per oggi è stata posticipata a domani, mercoledì 31 luglio. Nei giorni scorsi sono stati annullati due allenamenti sulla Senna a causa dei livelli di inquinamento delle acque al di sopra della soglia. Per domani dunque sono programmate due gare, quella femminile alle 8 del mattino e quella maschile riprogrammata per le 10:45.

