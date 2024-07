I campioni si esibiscono in mosse spettacolari cavalcando onde meravigliose nelle acque di Tahiti

Le gare di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024 vanno in scena in una delle località più maestose e spettacolari del mondo, Tahiti. Solo alla sua seconda apparizione ai Giochi Olimpici ed è già disciplina privilegiata: l’appuntamento non era alla Gare du Nord ma a Teahupo’o, nella Polinesia francese. “The End of Road’, così è soprannominata la location, offre onde meravigliose e impegnative che mettono alla prova anche i surfisti più esperti.

In gara, dopo un processo di qualificazione durato due anni, ci sono 48 dei migliori surfisti del mondo, 24 donne e 24 uomini, aumentati rispetto ai 20 uomini e donne di Tokyo 2020. Tra le donne la regina olimpica in carica è Carissa Moore, mentre l’oro maschile di Tokyo 2020, il brasiliano Italo Ferreira, è assente. L’unico italiano in gara è Leonardo Fioravanti, purtroppo già fuori al secondo round.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata