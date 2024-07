La ginnasta americana e le sue compagne di squadra sono favorite per vincere l'oro

Simone Biles non si è lasciata rallentare da un fastidio alla gamba. La superstar americana della ginnastica ha registrato un totale complessivo di 59.566 durante le qualificazioni olimpiche di domenica in una Bercy Arena affollata e piena di star, nonostante si sia lamentata di un infortunio al polpaccio sinistro che la faceva zoppicare. Dopo aver brillato sulla trave, la 27enne di Columbus è sembrata storcere la gamba mentre si riscaldava con gli esercizi a corpo libero durante la seconda rotazione. È uscita dal corpo libero con la dottoressa del Team Usa Marcia Faustin, una scena che si è ripetuta tre anni fa a Tokyo quando Biles si è ritirata dalla finale a squadre per proteggere la sua salute mentale. Tuttavia, non si è trattato di un déjà vu. La fuoriclasse è tornata sul corpo libero qualche minuto dopo con la gamba sinistra fasciata ed è stata sentita dalla telecamera dire di aver sentito qualcosa nel polpaccio. Ha comunque fatto una prestazione spettacolare. Biles ha ottenuto il punteggio più alto al corpo libero e al volteggio in due rotazioni. Le americane hanno ottenuto un punteggio di 172.296 e sono davanti a tutti dopo due rotazioni.

Tanti i vip che non hanno voluto perdersi la performance della campionessa olimpica e mondiale. Tra questi c’erano Tom Cruise, Snoop Dogg, Ariana Grande, Jessica Chastain, John Legend e Anna Wintour.

