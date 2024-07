Il Capo dello Stato al taglio del nastro del centro degli azzurri

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a ‘Casa Italia‘, la Hospitality House degli azzurri allestita a Parigi per i Giochi Olimpici. ‘Casa Italia’ è ospitata a Pré Catelan, padiglione in stile Napoleone III immerso nel parco più vasto della città, il Bois de Boulogne.

Mattarella ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del centro e al taglio del nastro. “Questo luogo esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell’Italia ed è il punto ideale per sottolineare come il nostro Paese partecipi a un evento così importante non solo sportivamente ma come segnale di amicizia e di incontro nel mondo”, ha detto il Capo dello Stato.

