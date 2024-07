La sindaca della capitale ha mantenuto la promessa: "L'acqua è molto buona"

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha mantenuto la promessa e si è tuffata nella Senna, a 9 giorni dall’inizio delle Olimpiadi nella capitale francese. Hidalgo, che indossava una muta, si è tuffata nel fiume vicino all’imponente municipio, il suo ufficio, e alla cattedrale di Notre Dame. “L’acqua è molto, molto buona. Un po’ fresca, ma non così male”, ha detto Hidalgo quando è uscita dall’acqua. L’iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per mostrare il miglioramento della pulizia del fiume in vista dei Giochi estivi, che prenderanno il via il 26 luglio con una sontuosa cerimonia all’aperto che include una sfilata di atleti su barche sulla Senna.

