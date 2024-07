L'arrivo dei tedofori celebrato con l'iconico can-can

Le ballerine del famoso cabaret parigino Le Moulin Rouge hanno eseguito il celebre can-can in Place Blanche per celebrare l’arrivo dei tedofori olimpici. La fiamma olimpica, che lunedì mattina ha fatto la sua apparizione davanti all’iconico teatro di Pigalle, è arrivata nella capitale francese domenica mattina. Dopo un’apparizione speciale alla parata militare del Giorno della Bastiglia si è poi diretta verso la Cattedrale di Notre Dame, l’Università Sorbonne e il Louvre. La fiamma tornerà a Parigi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi il 26 luglio. Lo spettacolo odierno arriva dopo l’inaugurazione delle nuove pale del cabaret, avvenuta il 5 luglio scorso dopo che le enormi vele erano inspiegabilmente crollate ad aprile. Il Moulin Rouge festeggia quest’anno il suo 135° anniversario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata