La principessa: "Mi sto sottoponendo a chemioterapia preventiva"

(LaPresse) La principessa del Galles, Kate Middleton, ha il cancro. Lo ha rivelato lei stessa in un video diffuso sui social in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre a “un ciclo di chemioterapia preventiva”. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che non avessi il cancro. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato si trattava di un cancro”, ha aggiunto la Kate, che poi ha spiegato: “Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata