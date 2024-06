Il canale sarà visibile sulla piattaforma OTT SportfaceTV

L’Atletica italiana sbarca su SportFace. Campionati e meeting in diretta, highlights, approfondimenti, interviste e, in occasione degli Europei di Roma 2024, tutte le conferenze stampa della Nazionale live da Casa Atletica Italiana, insieme al dietro le quinte e a contenuti esclusivi. A partire dall’evento dello stadio Olimpico, si inaugura Atletica Italiana TV, nuovo canale istituzionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che offrirà in streaming e on demand i principali Campionati italiani e i meeting italiani a vocazione internazionale, con accesso gratuito, a disposizione di tutti gli appassionati dell’atletica leggera. Il progetto nasce dalla collaborazione con Nexting, media company già partner dei maggiori player televisivi italiani (Rai, Mediaset, Sky), di Italia Team e di diverse emittenti in tutta Europa. Il canale sarà visibile sulla piattaforma OTT SportfaceTV, sempre più attiva nel mondo dell’atletica leggera con l’acquisizione dei diritti streaming della Wanda Diamond League, del Continental Tour Gold e del World Indoor Tour Gold.

Atletica Italiana TV, Stefano Mei: “Innovazione e professionalità”

“Siamo felici di annunciare questa novità in occasione degli Europei di Roma 2024”, annuncia il presidente della Fidal Stefano Mei. “Innovazione e professionalità per un’Atletica Italiana sempre più al passo con i tempi. Siamo certi che questo nuovo progetto ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità del prodotto-atletica, in una continua crescita, e a soddisfare sempre di più gli appassionati”, aggiunge Mei. “La strada innovativa intrapresa tra la Federazione guidata dal presidente Mei e il gruppo Nexting attraverso la piattaforma SportFace sarà un percorso di crescita comune entusiasmante – dichiara il presidente di Nexting Alessandro Picardi – Grazie alla visione rivolta sempre al futuro, questo sport migliorerà la qualità dell’esperienza-utente, ponendosi da subito all’avanguardia tecnologica di una nuova era di trasformazione digitale nella fruizione degli eventi sportivi”.

