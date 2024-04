La ginnasta si è raccontata in un'intervista a Verissimo

Carlotta Ferlito in lacrime nel salotto di Verissimo raccontando il dramma della malattia della madre, colpita dalla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), malattia neurologica degenerativa che al momento non ha una cura. “Mia mamma non sta bene e non starà meglio. Cerchiamo di accompagnarla verso quella che sarà la sua fine, verso un’altra vita, nel modo più sereno possibile”, ha raccontato la ginnasta azzurra due volte atleta olimpica, intervistata da Silvia Toffanin. “Ha cominciato a non stare bene da gennaio 2022. Lei non ama le visite mediche, ma siamo riusciti ad avere una diagnosi di una malattia neuromotoria degenerativa a novembre 2022. Ha iniziato a perdere il controllo del suo corpo velocemente. Lei è giovanissima, ha 58 anni“, ha spiegato Ferlito, raccontando anche che di recente, per cercare di farla soffrire il meno possibile, la donna è stata portata in un hospice. “Lei ha già preso tutte le decisioni e le rispetto. Io non potrei mai accettare di non avere il controllo del mio corpo, quindi spero che il suo dolore termini il prima possibile. Da figlia, penso che il dolore più grande sia vedere spegnersi il volto di tua madre. Io lo vedo spegnersi giorno dopo giorno“, ha chiosato la ginnasta, come riporta il sito di Mediaset.

