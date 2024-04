La ex sciatrice alpina: "Non mi perderò i Giochi invernali del 2026 in Italia, sarò lì per incoraggiare Sofia e tutti i miei amici"

Sciare con Jannik Sinner “è stato divertente”, “è veramente un bravo sciatore”, “sono rimasta colpita”. Lo ha detto la ex sciatrice alpina Lindsey Vonn in un’intervista rilasciata a un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui LaPresse, in occasione della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. Lui gareggiava quando era più giovane e “più basso”, e non sapevo come sarebbe andato ora, “è così alto”, ha detto Vonn, spiegando quindi di essere rimasta “colpita”. “È molto coordinato e ha molto talento, scia molto bene”, ha raccontato. Ma su un futuro di Sinner come campione di sci, la statunitense si è detta sicura: “Ha scelto lo sport giusto”.

“Sarò ai Giochi olimpici invernali del 2026 in Italia”, “non posso perdermeli”, “sarò lì per incoraggiare Sofia e tutti i miei amici” aggiunge Lindsey Vonn. La ex sciatrice alpina ha raccontato che Cortina è uno dei suoi posti preferiti nel mondo e non solo per lo sci. “Sono davvero entusiasta per queste Olimpiadi” e poi, ha ricordato, “mia sorella vive a Firenze ed è sposata a un italiano, quindi sono praticamente italiana”.

Sofia Goggia e Deborah Compagnoni, “sono persone completamente diverse. Deborah mi piace, è stata di grande ispirazione per me ma non ha gareggiato in velocità, Goggia invece è una discesista e ha una mentalità diversa”, “hanno caratteri differenti” le parole di Lindsey Vonn. Non ha nascosto di essere una “fan di Sofia”. Secondo la campionessa Goggia e Federica Brignone sono “molto diverse: Brignone ha sciato molto bene quest’anno” ed è in grado di fare sia Gigante che Super G, il che è “una combinazione molto difficile”, ha detto, “Federica è una sciatrice molto brava e mi piace guardarla. Ma Sofia è diversa, è la più divertente da guardare nella Coppa del Mondo”, ha aggiunto.

“Come spettatrice, e non solo come amica” penso che Sofia quando scia emozioni, “è molto divertente guardarla, che vinca o che perda. Non è così diversa da me. Forse è per questo che siamo amiche”. Rispetto ai rischi che assume Goggia in gara, Vonn ha affermato che secondo lei la sciatrice italiana “non dovrebbe cambiare perché magari non vincerebbe come fa ora”, e ha rimarcato che “serve una personalità diversa per vincere in discesa libera. Tutto ciò che so è che a lei piace gareggiare e che dovrebbe continuare a farlo”, ha aggiunto.

