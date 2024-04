Gli Oscar dello Sport si sono tenuti nel cuore di Madrid. Premiati anche la Nazionale femminile spagnola di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles

Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, la Nazionale femminile spagnola di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles sono i grandi vincitori dei Laureus World Sports Awards 2024, gli Oscar dello Sport, che si sono tenuti nel cuore di Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles.

Djokovic è stato premiato con il ‘Laureus World Sportsman of the Year’ (Migliore sportivo dell’anno), conquistando la sua quinta statuetta. A consegnare a Djokovic il premio è stato Tom Brady, il sette volte vincitore del Super Bowl. Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, ha consegnato, invece, a Bonmatí il premio ‘Sportswoman of the Year’ (Sportiva dell’anno). Carlos Alcaraz, vincitore dello scorso anno del premio ‘Rivelazione dell’anno’, ha consegnato a Bellingham il premio per la stessa catergoria. Alcaraz, appassionato tifoso del Real Madrid, si è congratulato con Bellingham, attuale stella della squadra.

Aitana Bonmatí è salita sul palco due volte e, in entrambe le occasioni, ha scritto la storia: la prima per il premio Laureus Sportswoman of the Year, diventando la prima calciatrice a vincere il prestigioso premio; la seconda, invece, assieme alla Nazionale spagnola che ha vinto la Coppa del Mondo femminile Fifa in Australia e Nuova Zelanda. Le campionesse del mondo si sono aggiudicate il premio ‘Laureus World Team of the Year’ diventando la prima squadra tutta femminile a riuscire nell’impresa.

