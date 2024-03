"Speriamo non si entri in questo ordine di idee", ha affermato il presidente del Coni

“Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee. Molto semplice: bisogna andare in una di quelle piste che sono funzionanti. Questo è un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della tavola rotonda ‘Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi’ organizzato da Advant Nctm a Milano, su cosa potrebbe accadere rispetto allo svolgimento delle Olimpiadi se non dovessero essere rispettati i tempi per la consegna delle opere, in particolare della pista da bob di Cortina.

