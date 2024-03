“È la prima regata a Monaco con Cape 31 e ci sono 5 barche in questo evento", spiega Loic Pompee

Una regata che è anche un banco di prova per nuove imbarcazioni. È il 40° Primo Cup-Trophée UBS che si svolge allo Yacht Club de Monaco. L’innovazione è al centro della regata che si è affermata come uno dei maggiori raduni europei di one design nel Mediterraneo. Quest’anno vede l’anteprima di una nuova classe one design: la Junda KII, un’iniziativa del membro YCM Ludovico Fassitelli, vincitore della Primo Cup 2019. Ideata a Monaco, questa one design mira a modernizzare le regole della competizione, ponendo l’accento sulla tecnologia e accessibilità. Questa iniziativa rientra nell’approccio di Monaco Capital of Advanced Yachting ed è stata accolta con favore dal Principe Alberto II di Monaco, venuto a salutare i 400 concorrenti della regata alla serata di apertura. Al suo debutto al primo campionato one design, con la regola del proprietario-timoniere, è il Cape 31. “È la prima regata a Monaco con Cape 31 e ci sono 5 barche in questo evento”, spiega Loic Pompee.

