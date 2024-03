La skipper è arrivata seconda alla Global Solo Challenge

Cole Brauer è la prima donna statunitense a compiere il giro del mondo in barca a vela senza scalo. La 29enne skipper newyorkese è riuscita nell’impresa partecipando alla Global Solo Challenge, una durissima gara di 26.000 miglia nautiche che prevede il giro del mondo in solitaria, senza scalo, per i tre grandi capi (capo di Buona Speranza in Sudafrica, capo Leeuwin in Australia e capo Horn in Cile) “con budget ridotto e attenzione all’ambiente”. Dei 16 partecipanti, metà si sono ritirati. Brauer, che si è piazzata al secondo posto dietro al francese Philippe Delamare, è approdata a La Coruña, nella Spagna nord-occidentale, la mattina di giovedì 7 marzo dopo essere salpata dalla stessa città galiziana lo scorso ottobre. Brauer era a bordo a bordo della ‘First Light’, un monoscafo a vela di 40 piedi. Per completare la gara ci sono voluti 147 giorni.

