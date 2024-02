"Ultime settimane emozionanti, è surreale essere qui", ha dichiarato il pilota inglese

Nel giorno di San Valentino la Mercedes ha svelato la nuova W15, ultima monoposto dell’era Lewis Hamilton prima del suo passaggio in Ferrari. Oltre ai cambiamenti attesi da tempo nel concept dell’auto per la W15, il team ha anche rivelato una livrea rielaborata con il tradizionale argento Mercedes che ritorna sul muso dell’auto, più il verde dello sponsor principale Petronas, per andare accanto al nero della vettura. C’è anche un tocco di ‘rosso’ sul cupolino.

Tra le novità tecniche la forma triangolare all’ingresso delle pance, il muso corto, la sospensione anteriore push rod. Ed è cambiata anche la filosofia nella sospensione posteriore. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain.

Hamilton: “Concentrato sul team e su questa stagione”

“Sono concentrato sul team e concentrato su questa stagione. Il lavoro fatto e la macchina che prende forma è uno dei momenti della stagione più emozionanti”. Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, alla presentazione della nuova vettura in vista della prossima stagione. Hamilton è alla ultima stagione in Mercedes. Dal 2025 sarà alla guida della Ferrari prendendo il posto di Carlos Sainz.

“Le ultime settimane sono state ovviamente emozionanti ed è surreale essere qui. L’obiettivo di tutto l’allenamento invernale è riportare la squadra al punto in cui eravamo una volta. Abbiamo avuto questi due anni difficili che sono stati davvero fondamentali per noi. Ci ha aiutato a riorganizzarci e a guardare davvero le cose”, ha aggiunto Hamilton.

Wolff: “Curioso ed emozionato di come si comporterà la nuova W15”

“Sono emozionato all’idea che stiamo per tornare a correre e, ovviamente, sono curioso ed emozionato di vedere come si comporterà la macchina. Penso che avremo una prima indicazione quando avremo risolto alcuni dei problemi l’anno scorso in merito al telaio. Abbiamo una montagna da scalare per arrivare in testa al gruppo, ma siamo concentrati su questo”. Così Toto Wolff, team principal della Mercedes. “L’obiettivo è avere una macchina che sia prevedibile in pista, fare un lavoro solido. Non vedo davvero l’ora di far girare questa macchina”, ha aggiunto.

