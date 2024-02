L'intervista esclusiva di LaPresse ad Alessia Maurelli, la capitana

A Sanremo anche le Farfalle azzurre. “Il palco dell’Ariston è davvero un palco importantissimo e super emozionante. Le prove sono andate molto bene e già l’emozione si sentiva, perché stare al fianco di MrRain e dei Gemelli Diversi è per noi significativo. E’ un anno importante, speriamo che questo sia l’inizio di un grandissimo anno che poi ci porterà a Parigi con tante emozioni positive e tante cose belle che ci portiamo nel nostro bagaglio per le Olimpiadi”. Così a LaPresse la capitana Alessia Maurelli con le farfalle azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris (Aeronautica Militare) e Alessia Russo (Fiamme Oro), subito dopo le prove generali della performance che eseguiranno con Mr. Rain e i Gemelli Diversi stasera al Festival di Sanremo.

“Il nostro sport ha un connubio fantastico, sport e musica – spiega ancora Maurelli – quindi essere a Sanremo oggi e poterci esibire su una nostra coreografia di ginnastica ritmica su un brano sul palco di Sanremo, penso sia molto molto bello e importante. Quest’anno alle Olimpiadi puntiamo in alto come puntiamo in alto anche questa sera. E’ già bello mettersi in gioco oggi e chissà, il nostro obiettivo è di fare una bella esibizione e in generale spero che le persone che ci seguiranno stasera in tv siano le stesse persone che ci seguiranno poi a Parigi. E’ proprio così che ci si innamora degli sport. Tanti di noi hanno iniziato a fare ginnastica ritmica grazie alla ritmica in tv e siamo orgogliose di poterla portare al palco dell’Ariston”. Il brano che sarà cantato stasera sarà ‘Mary’, un brano che Mr. Rain ha voluto appositamente portare sul palco dell’Ariston in quanto affronta il tema della violenza sulle donne. D’accordo con la Federazione Ginnastica, in prima linea contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, che ha accettato di affiancare Mr.Rain con la squadra che a Parigi rappresenterà l’Italia nell’unico sport olimpico tutto al femminile, testimoniando, anche a Sanremo, il proprio impegno sulle grandi tematiche di responsabilità sociale: “Per noi – conclude – è importantissimo farci ambasciatrici di un messaggio così importante come la lotta contro la violenza sulle donne. Purtroppo è un periodo che è molto attuale questo tema e la forza di un gruppo di donne, che sia tra le mie compagne o le nostre allenatrici, sia molto evocativo. Sul palco porteremo questa sorellanza nei confronti nostri e di tutte le donne che ci guarderanno, la passione che tante volte può salvare una persona e la voglia e riuscire a comunicare. Questo è importantissimo: avere un’amica, una compagna, con cui confidarsi in ogni situazione”.

