Le ragazze di Silipo chiudono il Girone D a punteggio pieno

Il Setterosa approda ai quarti del Mondiali di Pallanuoto di Doha. Obiettivo raggiunto per l’Italia, che ha la meglio sul Canada dopo tre tempi intensissimi (12-8) e si aggiudica il Girone D.

Le nordamericane giocano alla pari spaventando anche le azzurre sotto di due reti (0-2, 2-4). Poi ci pensano le più esperte come Tabani e Marletta con due quaterne e Bianconi con un tris peantissimo e in gol sempre nei momenti decisivi. Le azzurre torneranno in vasca per i quarti di finale il 12 febbraio alle 18.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata