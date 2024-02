Il sindaco di Milano: "Lo conosco bene, forse poteva evitarla"

“Giorgetti ha prima dichiarato di essersi quasi pentito, e poi ha corretto la sua dichiarazione. Tutti sanno quanto erano complicati all’inizio i rapporti istituzionali. Giorgetti è stato indispensabile per chiudere la partita olimpica. Gliene ho sempre dato merito perché ha costruito una legge olimpica inserendo addirittura un percorso per l’Atp di Torino. È stato un percorso complicato, ma lui è il primo che fa il tifo”. Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò – rispondendo ad una domanda sulle parole di pentimento del Ministro Giorgetti per il suo impegno relativo alle Olimpiadi – a margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici di Milano Cortina 2026.

