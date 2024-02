Il presidente del Coni: "Critiche Cio? Era solo un suggerimento"

Giovanni Malagò parla della critica questione pista da bob tema chiave a margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpicidi Milano Cortina 2026. “È chiaro che monitoreremo giorno dopo giorno la situazione e si verificherà nel giro di poco tempo, già nel contratto c’è una scadenza molto chiara, che è giugno, lo stato dell’arte, e ovviamente in quel caso il famoso piano B bisognerà applicarlo”, ha detto il Presidente del Coni. Riguardo alle presunte critiche del Cio sulla costruzione ex novo dell’impianto, Malagò ha risposto: “Allora il Cio, mi sento di parlare perché faccio parte di questo mondo, non ha criticato questa pista, il Cio ha sempre sostenuto che se alcuni impianti, non solo pista da bob ma anche per esempio la pista da velocità da ghiaccio, non sono esistenti o non sono in attività, era più giusto secondo loro andare a cercare di fare questo servizio in altri luoghi dove già esistono e dove già lavorano. Ma il Cio non ha mai detto che uno stato non può portare avanti un progetto che ha delle logiche che vanno oltre le olimpiadi. Il Cio ha solo suggerito”.

