L'atleta di Brunico: "Oddio, non è proprio il massimo. Non so come passare"

Un gallo cedrone ha sbarrato la strada a Dorothea Wierer, campionessa del mondo di biathlon, mentre si stava allenando sulle montagne dell’Alto Adige. Il simpatico episodio è stato immortalato in una storia pubblicata sul profilo Facebook dell’atleta italiana. “Oddio, non è proprio il massimo. Non so come passare”, dice la 33enne di Brunico nel video.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata