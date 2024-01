Il 44% delle strutture sportive in Italia è stato realizzato negli anni ’70 e ’80

Più di 38 milioni di italiani non praticano sport e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura in Europa al 21° posto per quota di adulti che praticano attività fisica nel tempo libero: solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una volta a settimana, rispetto a una media europea del 44%. E’ quanto emerge dal Rapporto Sport 2023, prima ricerca di sistema sull’industria sportiva a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) e di Sport e Salute (SeS), presentato oggi a Roma. In considerazione dell’alto tasso di sedentarietà, con un italiano su tre che non pratica alcuna attività fisica, secondo gli autori del rapporto “risulta indispensabile l’attuazione di un’azione di sistema per la costruzione di una cultura dello sport, attraverso politiche multisettoriali in un’ottica sinergica tra pubblico e privato”.

Il 44% delle strutture sportive in Italia è stato realizzato negli anni ’70 e ’80 (rispetto al campione per il quale è stato possibile reperire l’anno di costruzione) e, dunque, in gran parte inefficiente in termini di sostenibilità economica e ambientale. L’8% degli impianti non è funzionante, un dato che in alcune aree del Sud raggiunge il 20%. La sfida principale è rendere più efficiente e capillare la rete di infrastrutture sportive, intercettando i megatrend legati alla transizione verde e digitale e assegnando priorità di intervento alle aree del Mezzogiorno, dove è localizzato solo il 26% degli impianti nazionali (52% al Nord). “Uno dei primari target di intervento è la scuola, attraverso programmi dieducazione sportiva e piani di valorizzazione dell’edilizia scolastica -si legge nel report-. Un Paese in cui 6 scuole su 10 sono prive di palestra nega ai giovani un’occasione importante di crescita personale, aumentando la propensione ad assumere stili di vita sedentari, con ripercussioni sulle future condizioni di salute, fisiche e mentali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata