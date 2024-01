E' il primo tennista italiano ad alzare al cielo il trofeo dello Slam di Melbourne

Jannik Sinner ha trionfato agli Australian Open, diventando il primo tennista italiano ad alzare al cielo il trofeo dello Slam di Melbourne: uno dei più prestigiosi a livello internazionale assieme a Wimbledon, Roland Garros e Us Open. Ma l’impresa del 22enne di San Candido è solo il culmine di una serie di successi che hanno caratterizzato la sua carriera sportiva. Il suo primo titolo risale al 2020 quando, a soli 19 anni, ha trionfato all’Atp 250 di Sofia, in Bulgaria. Poi l’anno successivo è arrivato l’exploit con quattro trofei messi in bacheca: l’Atp 250 di Adelaide, in Australia, l’Atp 500 di Washington, negli Stati Uniti, l’Atp 250 di Anversa, in Belgio, e di nuovo l’Atp 250 di Sofia, dove si è riconfermato campione. Il 2022, invece, è stato più complicato per l’altoatesino che ha vinto solo il torneo Atp 250 di Umag, in Croazia. Il 2023, infine, è stato da incorniciare. Sinner ha sconfitto la concorrenza vincendo l’Atp 250 di Montpellier, in Francia, il Masters 1000 di Montreal, in Canada, l’Atp 500 di Pechino, in Cina e l’Atp 500 di Vienna, in Austria. Ma non possiamo dimenticare la finale giocata e persa contro Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino e il successo in Coppa Davis con la Nazionale italiana guidata da Filippo Volandri. Il trionfo austrliano contro Daniil Medvedev, battuto in rimonta con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3, è la ciliegina sulla torta: la fine di una lunga battaglia e il proseguo di un’avventura straordinaria tra i grandi della racchetta.

