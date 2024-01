Nel riscaldamento i giocatori di casa sono scesi in campo con il numero 11 sulle spalle

Grande emozione prima dell’anticipo di campionato Cagliari-Torino, che si disputa nel ricordo dello scomparso Gigi Riva. Nel riscaldamento i giocatori di casa sono scesi in campo con le maglie dell’indimenticabile scudetto e il numero 11 sulle spalle. Sul maxischermo è stato proiettato un video con le azioni e i gol più significativi di ‘Rombo di Tuono‘. Per l’incontro i giocatori del Cagliari, con il lutto al braccio, indossano una maglia bianca, senza sponsor, con l’11 sul petto. ‘Per sempre Gigi Riva’ è lo striscione esposto dai tifosi sardi, che hanno dedicato a Riva delle suggestive coreografie. Al minuto 11 la partita si è fermata per quasi un minuto, con lo stadio in piedi per un applauso e per intonare il nome di Gigi Riva.

