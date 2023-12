Proseguono i lavori in vista dei Giochi invernali del 2026

Il ministro dello Sport Andrea Abodi in visita a Milano ai lavori del villaggio olimpico in Porta Romana in vista dei Giochi invernali del 2026. Con lui anche il sindaco del capoluogo meneghino, Beppe Sala, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

