Intervista al quotidiano Bild a 10 anni dall'incidente sciistico di Meribel

Il fratello di Michael Schumacher, Ralf, è tornato a parlare del fratello a 10 anni dall’incidente sciistico di Meribel. “Quell’evento ha cambiato la nostra famiglia. Il suo incidente è stata un’esperienza molto tranciante anche per me. Ma non solo per me, anche per i figli di Michael. Mick, come tutti sappiamo, era lì (a sciare con suo padre) quando era un giovane adolescente. Purtroppo la vita non è sempre giusta e anche qui c’è stata molta sfortuna”, ha detto Ralf in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Bild.

“Mi manca il mio Michael di allora. La vita a volte è ingiusta. Michael è stato fortunato molte volte nella sua vita, ma poi è accaduto il tragico incidente. Fortunatamente, la medicina moderna ha reso possibile fare alcune cose, ma ancora “Niente è come prima”, ha aggiunto. “Non solo è mio fratello, ma quando ero più giovane è stato anche il mio allenatore e mentore. Mi ha insegnato tutto sul kart. Anche se abbiamo sette anni di differenza, ma allora era sempre al mio fianco. Guidavamo insieme i kart, ci allenavamo nei sorpassi, tutte quelle cose che sono importanti negli sport motoristici. Mi ha dato tutta l’esperienza che avevo avuto nei sette anni precedenti. Mi è stato semplicemente permesso di imparare dai migliori,” ha ricordato Ralf Schumacher.

Todt su Schumacher: “Non è più il Michael di prima”

Alcuni giorni fa, il 15 dicembre, era stato Jean Todt a tornare a parlare dell’ex campione di Formula 1, in un’intervista all’Equipe. “Se Michael mi manca? Non posso dire che mi manca. Ho condiviso con lui molti momenti e sono onorato di poterlo fare ancora. Non mi manca perché lui, alla fine, c’è”, ha detto l’ex team principal della Ferrari. “Non è il Michael di prima, quello che tutti ricordano ai tempi della F1. Oggi è diverso ed è magnificamente sostenuto da sua moglie e dai suoi figli che lo proteggono. La sua vita è diversa e ho il privilegio di poter condividere alcuni momenti insieme a lui. Questo è tutto quello che c’è da dire”, ha aggiunto Todt.

