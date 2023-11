Il ministro per lo Sport a margine del DLA Piper Sport Forum a Milano

“Sono risultati che fanno sorridere, nel senso buono del termine, che inducono all’ottimismo“. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del DLA Piper Sport Forum, allo stadio San Siro di Milano, con riferimento alla qualificazione della nazionale di calcio agli Europei e alla finale di Jannik Sinner alle Atp Finals. “Bisogna per quanto riguarda il calcio tener conto che è soltanto un passaggio intermedio, quindi misurare l’entusiasmo. Per quanto riguarda Sinner, mi sembra che abbiamo già archiviato il risultato delle ATP Finals e che già ci siamo tuffati nelle dimensioni delle finali di Coppa Davis. Perchè qui è lo sport che insegna a pensare all’obiettivo successivo. Dobbiamo pensare ai prossimi obiettivi: la nazionale avrà modo di prepararsi al meglio per gli Europei e Sinner, con tutto il movimento tennistico alla Coppa Davis e alla stagione che verrà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata