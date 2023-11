Martina Trevisan e Jasmine Paolini si impongono in singolare. Ora sfida a Canada o Repubblica Ceca

L’Italia ha conquistato la finale della Billie Jean King Cup, massima competizione per nazionali femminili di tennis, che si disputa sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Contro la Slovenia dopo il successo nel primo singolare di Martina Trevisan che ha battuto 7-6(6) 6-3, Kaja Juvan, dopo aver annullato un set-point nel tie-break del primo parziale, è arrivato il secondo e decisivo punto di Jasmine Paolini che si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 sulla slovena Tamara Zidansek. Domani la sfida alla vincente dell’altra semifinale in programma questo pomeriggio tra Repubblica Ceca e Canada.

