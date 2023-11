Presenti oltre 2 mila partecipanti provenienti da circa 40 territori

Hong Kong ospita da venerdì i primo Giochi Gay in Asia. Dopo un ritardo dovuto alla pandemia, l’evento di nove giorni ospiterà circa 2.400 partecipanti provenienti da circa 40 territori. Lisa Lam, co-presidente dei Gay Games, ha affermato che l’accettazione della comunità LGBTQ+ in Asia è ancora inferiore rispetto al resto del mondo ed è importante rendere visibili le minoranze sessuali nella comunità. “Penso che per le persone poter vedere un festival sportivo, artistico e culturale, dove ognuno può essere se stesso, essere accettato, sia un’esperienza molto stimolante per la comunità”, ha detto Lam.

