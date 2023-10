La squadra di basket in carrozzina del capoluogo toscano si affaccia all’inizio del Campionato Nazionale Serie A Fipic con rinnovata ambizione

Le Volpi Rosse Menarini tornano a puntare al canestro e si presentano nella prestigiosa cornice di Palazzo Vecchio. La squadra di basket in carrozzina del capoluogo toscano si affaccia all’inizio del Campionato Nazionale Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) con rinnovata ambizione.

Nata nel 2005, primo team di basket in carrozzina in Toscana, la Wheelchair Sport Firenze è quel tipo di realtà in cui l’integrazione delle persone diversamente abili passa dal fare insieme e dall’esempio di passione, talento e determinazione che i suoi atleti dimostrano in ogni partita che affrontano.

Menarini, come title sponsor, è a fianco di questa associazione dal 2011. “Questi atleti arrivati in Serie A rappresentano cosa vuol dire andare oltre i limiti pensati”, ha detto Valeria Speroni Cardi, direttore comunicazione Menarini. La multinazionale del farmaco è da sempre vicina al mondo dello sport, come conferma anche il sostegno ad un’altra squadra di basket in carrozzina, il Club Joventut Badalona, che milita nella Serie A spagnola. “Anche oggi lanciamo un messaggio che vuole dire che nulla è impossibile. E lo sport, in questi casi, è tra i migliori esempi di come con coraggio ed ostinazione, con fermezza e convinzione, si possono superare molti ostacoli”, ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione a rappresentare le istituzioni.

“Ringrazio Menarini che da anni ha sposato questo progetto e sostiene questa realtà. Dico alla squadra, allo staff, a chi collabora e sostiene: siete l’orgoglio di Firenze”, ha aggiunto. “Abbiamo voluto creare una base giovanissima di atleti che devono ancora ‘esplodere’ come top player ma hanno grandissime potenzialità – ha spiegato Ivano Nuti, presidente delle Volpi Rosse Menarini – I giocatori di cui disponiamo quest’anno sono stati i più forti nell’intero percorso giovanile a livello nazionale”. La presenza del nuovo allenatore Fabio Castellucci, già Ct della Nazionale Under 22, inoltre, “sarà un valore aggiunto per la squadra, visto che quasi tutti hanno già lavorato con lui proprio in maglia azzurra”.

La formazione fiorentina è la più giovane del campionato: una definizione che trova conferma nell’età della maggior parte della rosa di giocatori che saranno guidati da coach Castellucci. “Sono emozionato per questa nuova esperienza. Conosco bene il percorso della squadra in questi anni, grazie al sostegno di Menarini perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”, ha detto. Il capitano Samuele Cini, giocatore e studente prossimo alla laurea, ha detto: “Siamo atleti a tutto tondo e il nostro obiettivo principale è vincere, chiaramente questo risultato non può essere perseguito senza il divertimento. Siamo una squadra di ragazzi tutti della stessa età, come capitano cerco spesso di fare da mediatore, e nei momento difficili ci aiutiamo a vicenda”. Uno dei nuovi arrivati Salim Chakir ha infine mandato un messaggio ai tanti ragazzi che si trovano nelle stesse condizioni. “Credere nelle proprie capacità e impegnarsi al 100% ti porterà sempre a raggiungere tutti gli obiettivi, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, è un discorso più ampio che si può adattare sia a ragazzi in difficoltà come noi che a ragazzi normodotati”, ha concluso il giovane cestista fiorentino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata