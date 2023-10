Il sindaco del capoluogo lombardo ha commentato l'annuncio del presidente del Coni Malagò

La pista da bob per le Olimpiadi invernali del 2026 non verrà realizzata a Cortina d’Ampezzo e si dovrà cercare una soluzione all’estero. Lo ha fatto sapere il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la notizia a margine dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli studi di Milano. “Obiettivamente non è contemporaneo spendere così tanti soldi per un’opera che poi non viene utilizzata. Capisco che sia una decisione giusta trovare un’alternativa”, ha detto il primo cittadino. “Se fosse realizzata a Saint Moritz a noi andrebbe molto bene come sistema perché farebbe risparmiare e credo che, tenendo aperta la Forcola, si possa avere un villaggio olimpico a Livigno unico. Questo vuol dire avere molto risparmio”, ha aggiunto Sala.

